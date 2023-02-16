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12:11 16.02.2023

Керівництво РФ бере участь у депортації українських дітей - Лубінець

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Керівництво РФ бере участь у депортації українських дітей - Лубінець

У примусовій депортації українських дітей бере участь найвище військово-політичне керівництво Російської Федерації, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Російська Федерація створила систему примусової депортації українських дітей, і в цьому бере участь найвище військово-політичне керівництво Російської Федерації", - сказав Лубінець в ефірі національного телемарафону у четвер.

Він розповів, що російські окупанти депортованих із території України дітей поміщають до так званих таборів, де перевіряють їх на лояльність. За даними омбудсмена, з "нелояльними" дітьми, проводять "окремі співбесіди", чинять психологічний тиск.

"Намагаються розповісти, що вони не українці, що вони - росіяни, що їх рідна мова - російська, що вони - на своїй історичній батьківщині. Їх намагаються записати до "Юнармії", щоб швидше перевиховати і в майбутньому знову відправити на війну проти України", – зазначив Лубінець.

Теги: #рф #діти #депортація

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