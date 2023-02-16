Голова ВРП: У нас немає точної інформації про суддів-колаборантів

Вища рада правосуддя (ВРП) не має інформації про суддів, які працюють на ворога, проте налагоджує співпрацю з правоохоронцями, щоб встановити таких у процесі звільнення суддів у відставку, зазначає голова ВРП Григорій Усик.

"Щодо кількості колаборантів (серед суддів - ІФ-У) у ВРП точної інформації немає. Повідомлення, які надходять до нас, свідчать, що такі випадки є. Всі вони потребують детальної перевірки та розслідування - чи була їхня співпраця добровільною, чи під примусом. Радує те, що такі випадки поодинокі", - сказав Усик в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Також, за його словами, немає даних і про те, яка кількість суддів не вийшли з окупованих територій.

Голова ВРП пояснив, що у тих випадках, коли із суддею немає зв'язку, збори суддів ухвалюють рішення про припинення виплати йому заробітної плати.

"Юридично вони залишаються українськими суддями, звільнити їх ми не можемо, доки не отримаємо перевірену інформацію", - додав Усик.

Також він повідомив, що ВРП перебуває у процесі налагодження співпраці з правоохоронними органами щодо перевірок суддів під час виходу їх у відставку. "На сьогодні ми в процесі налагодження такої співпраці. Вирішуючи питання про звільнення суддів у відставку, ми хочемо мати інформацію, чи не причетні судді до колабораційної діяльності, а також чи не є вони громадянами іншої країни", - наголосив голова ВРП.