Події

09:29 16.02.2023

До Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю

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Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва з візитом. Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Я приїхав сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у скрутну хвилину", - написав Коен у твіттері.

Під час візиту у глави МЗС Ізраїлю заплановано зустріч із президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Як очікується, Коен відвідає Бучу, Бабин Яр та оголосить про відновлення роботи посольства Ізраїлю у Києві, яке було закрито через війну.

Теги: #ізраїль #київ #коен

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