До Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва з візитом. Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Я приїхав сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у скрутну хвилину", - написав Коен у твіттері.

Під час візиту у глави МЗС Ізраїлю заплановано зустріч із президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Як очікується, Коен відвідає Бучу, Бабин Яр та оголосить про відновлення роботи посольства Ізраїлю у Києві, яке було закрито через війну.