У результаті нічної атаки у Кропивницькому районі прильоти в об'єкт інфраструктури

Внаслідок ракетної атаки, завданої ворогом у ніч на четвер, зафіксовано прильоти в об'єкт інфраструктури у Кропивницькому районі, повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок - прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. На місці працюють оперативні служби. Обійшлося без жертв", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у четвер уранці.