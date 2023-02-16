Події

08:46 16.02.2023

У результаті нічної атаки у Кропивницькому районі прильоти в об'єкт інфраструктури

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У результаті нічної атаки у Кропивницькому районі прильоти в об'єкт інфраструктури

Внаслідок ракетної атаки, завданої ворогом у ніч на четвер, зафіксовано прильоти в об'єкт інфраструктури у Кропивницькому районі, повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок - прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. На місці працюють оперативні служби. Обійшлося без жертв", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у четвер уранці.

 

 

 

Теги: #обстріли #кіровоградськаобласть

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