П'ятий день без обмежень електропостачання очікується в Україні у четвер

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" відмовився від запровадження обмежень споживання електроенергії областям на четвер, 16 лютого, що спостерігається вже п'яту добу поспіль, свідчать повідомлення операторів системи розподілу у соцмережах.

"Наступного дня "Укренерго" не надавала обмеження споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві та Київській області, у Дніпропетровській області завтра проводяться виміри споживання", – йдеться у повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі.

При цьому в компанії зазначили, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" у деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, як це відбувається на Одещині, де через мережеві обмеження продовжують діяти стабілізаційні відключення.

"Прикарпаттяобленего" у фейсбук повідомило, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни "Укренерго" лімітів потужності в області у певні години протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України, щоб не допустити аварій на устаткуванні.

"16 лютого на Полтавщині графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде. "Укренерго" не довела ліміти споживання електричної потужності", – повідомило своїх клієнтів "Полтаваобленерго".

"Рівнеобленерго" наголосило, що завтрашній день, як і чотири попередні, планується пройти без обмежень електропостачання, це дозволяє "безліміт" потужності, доведений області "Укренерго".

Як повідомлялося в середу з посиланням на Міненерго та "Укренерго", Україна четверті стуки поспіль проходить із нульовим дефіцитом потужності в енергосистемі, чому сприяє насамперед зростання генерації, пов'язане із введенням у роботу блоків АЕС та ТЕС, посилена робота гідрогенерації та ВДЕ, відновлення мереж та імпорт е/е. Водночас виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначив, що найближчим часом планується виведення в ремонт блоків АЕС та ТЕС, що може сприяти поверненню до дефіциту е/е.