У середу ворог обстріляв 4 громади – Сумська ОВА

У середу ворог обстріляв Миропільську, Краснопільську, Новослобідську та Білопольську громади, було зафіксовано понад 30 прильотів, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Миропільська громада: опівдні з території рф здійснено обстріл громади орієнтовно з міномету −10 прильотів", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

О 14.35 з ворожого БПЛА квадрокоптерного типу було скинуто 1 вибуховий пристрій типу ВОГ на Краснопільську громаду.

Противник обстріляв із мінометів с. Атинське у Білопільській громаді, 14 прильотів.

Також мінометного обстрілу зазнала Новослобідська громада, 8 прильотів.

"Попередньо – без наслідків", - зазначається у повідомленні.