Події

21:49 15.02.2023

У Покровську завершено рятувальну операцію, в результаті удару по багатоповерхівці троє людей загинули, одинадцять поранено

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У Покровську завершено рятувальну операцію, в результаті удару по багатоповерхівці троє людей загинули, одинадцять поранено

У Покровську Донецької області завершено рятувальну інформацію, внаслідок удару окупантів по багатоповерховому будинку загинуло троє людей, 11 поранено, серед них одна у важкому стані, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"Завершено рятувальну операцію в Покровську на руїнах знищеного росіянами будинку. За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцять поранені. Серед поранених одна людина у важкому стані, вона перебуває в лікарні в одній із сусідніх областей", - написав Кириленко в телеграм-каналі в середу увечері.

Також у результаті обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхівки та школа.

Як повідомлялося, близько 10 ранку в середу російські окупанти обстріляли житловий мікрорайон "Сонячний" у Покровську. За уточненою інформацією, вони завдали удару по багатоповерховому житловому будинку з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

 

Теги: #жертви #обстріл #донецька_область

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