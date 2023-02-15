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21:21 15.02.2023

Зеленський обговорив із президентом Азербайджану співпрацю на міжнародних майданчиках

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Зеленський обговорив із президентом Азербайджану співпрацю на міжнародних майданчиках

Президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджану Ільхам Алієв провели телефонну розмову, під час якої обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках.

"У мене була телефонна розмова з Президентом Азербайджану. Подякував йому за послідовну підтримку Азербайджаном українського суверенітету та територіальної цілісності, а також за надану гуманітарну допомогу. Ми обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках", - написав Зеленський у твіттері у середу ввечері.

 

 

 

Теги: #азербайджан #розмова #президенти

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