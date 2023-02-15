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19:37 15.02.2023

Втрати у низці штурмових загонів "Вагнера" та підрозділах 2-го армійського корпусу РФ досягають 80% особового складу

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Втрати у низці штурмових загонів "Вагнера" та підрозділах 2-го армійського корпусу РФ досягають 80% особового складу

Російські окупанти продовжують наступ на сході України, проводячи цілодобові атаки, проте українські бійці не дозволяють ворогові досягти поставленої мети і завдають серйозних втрат, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Зокрема, у деяких штурмових загонах пвк "вагнер" та підрозділах 2 АК втрати становлять до 80% особового складу. Евакуація загиблих і поранених ворогом обмежена або не проводиться взагалі", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Вона зазначила, що внаслідок цього серед особового складу російських окупаційних військ на окупованій території України відзначається суттєве зниження рівня довіри до рішень командування щодо ведення бойових дій.

"Все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їх командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою, про що свідчить інтенсивне застосування так званих "загонів смертників" – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат".

Зокрема, за її даними, лише один навчальний центр на території Ростовської області щотижня відправляє близько 500 поспіхом навчених мобілізованих, більшість з яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 доби.

"Потрапляючи до підрозділів, такі військовослужбовці, не бажаючи виконувати роль "загонів смертників", вдаються до навмисного пошкодження бойової техніки, переважно двигунів, яка, не здійснивши жодного пострілу, з повним боєкомплектом відправляється на ремонтні бази", - розповіла Маляр.

 

Теги: #рф #війна #втрати

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