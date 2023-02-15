Події

19:18 15.02.2023

Українські ракетники уразили пункт управління ворога та два склади з боєприпасами

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Українські ракетники уразили пункт управління ворога та два склади з боєприпасами

Українські ракетники за добу уразили пункт управління росіян та знищили два склади з боєприпасами, повідомляє Генштаб ситуацію станом на 18:00 середи.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, три райони зосередження живої сили противника та два його склади боєприпасів", - ідеться у повідомленні Генштабу у фейсбуці.

За даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також п'яти ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Крім того, наші захисники на східному фронті знищили російський гелікоптер Ка-52.

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

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