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17:16 15.02.2023

На бахмутському напрямку за добу сталося 25 бойових зіткнень, точаться жорстокі бої - спікер Східного угруповання ЗСУ

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На бахмутському напрямку за добу сталося 25 бойових зіткнень, точаться жорстокі бої - спікер Східного угруповання ЗСУ

Російські окупанти на бахмутському напрямку за добу здійснили 103 обстріли з різних видів озброєння, сталося 25 бойових зіткнень, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Щодо Бахмута так само. Там тривають жорстокі бої. Ворог втрачає щодобово там багато військовослужбовців. 119 лише за цю добу було вбито та 163 поранено. 103 обстріли здійснив ворог на бахмутському напрямку з різних видів озброєння, артилерії та РСЗВ", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону в середу.

Спікер наголосив, що в'їзд та виїзд до Бахмута наразі обмежений, але можливий. Журналісти, волонтери та інші люди можуть потрапити до міста, якщо це зумовлено службовою необхідністю. Інформацію про отримання допуску розміщено на сайті Донецької обласної військової адміністрації.

Череватий зазначив, що на харківському напрямку ворог не веде активних штурмових і наступальних дій, а лише здійснює обстріли.

Теги: #зсу #бахмут

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