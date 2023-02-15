Події

16:59 15.02.2023

У Великій Британії наразі перебувають понад 160 тис. українців - посол

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У Великій Британії наразі перебувають понад 160 тис. українців - посол

 Понад 160 тис. громадян України наразі перебувають на території Великої Британії, загалом було видано понад 200 тис. віз, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"Понад 160 тис. наших співвітчизників перебувають зараз на території Великої Британії. Загалом отримано понад 200 тис. віз. Тобто частина наших співвітчизників отримала дозвіл, але не скористалася гостинністю Великої Британії. Нічого поганого в цьому немає, люди можуть прийняти це рішення пізніше", - сказав Пристайко на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у середу.

За словами посла, українці мають безплатний доступ до системи охорони здоров'я, і всі відповідні служби працюють для забезпечення комфортного перебування громадян України у Великій Британії.

Теги: #пристайко #біженці #велика_британія

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