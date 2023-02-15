ЄС застосує санкції до ще 100 фіз- і юросіб, як і до російських маріонеток на тимчасово окупованих територіях ,- Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель пропонує застосувати санкції до майже 100 фізичних і юридичних осіб за діяльність, спрямовану на підрив українського суверенітету, а також до маріонеткової влади на тимчасово окупованих територіях.

Про це він повідомив у середу у відеозаяві, оприлюдненій Європейською Комісією.

"Я вношу до Ради список пропозицій про накладення санкцій іще майже на 100 фізичних і юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Сюди входять особи, відповідальні за воєнні дії, політичні рішення, пропаганду та дезінформацію", - заявив Боррель.

Високий представник зазначив, що ЄС має намір "переслідувати тих, хто причетний до нелюдських викрадень, депортацій і насильницького усиновлення українських дітей у Росії, а також тих, хто сприяє розграбуванню українських ресурсів". "Ми знову сильно вдаримо по російському військовому та оборонному сектору, по пов'язаних із ними організаціях та по тих, хто відповідає за розробку безпілотників, націлених на цивільне населення та цивільну інфраструктуру. І ці (санкції) не (прив'язані) до Росії. Сьогоднішня пропозиція передбачає повну заборону на експорт кількох іранських підприємств, які виробляють і постачають безпілотні літальні апарати. Учора на зустрічі НАТО ми отримали чіткі докази того, що це відбувається", - додав він.

Крім того, пропонується запровадити санкції стосовно більшої кількості ключових осіб, які приймають рішення, високопоставлених державних чиновників і парламентаріїв. "Я пропоную державам-членам поширити наші санкції на маріонеткову владу і так званих суддів у чотирьох незаконно анексованих українських Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях, які надають фальшиву легітимність російським правителям та їхнім незаконним рішенням", - додав Боррель.

Також, за його словами, буде запроваджено обмежувальні заходи щодо ЗМІ, осіб та організацій, які "забруднюють публічний простір дезінформацією та зловмисними наративами, підкріплюючи війну інформаційною війною". "Ми й надалі посилюватимемо тиск на Росію — і робитимемо це стільки, скільки буде потрібно, доки Україна не буде звільнена від жорстокої російської агресії", - запевнив високий представник ЄС.