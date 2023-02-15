Глава Єврокомісії оцінила в 11 млрд євро новий пакет санкцій ЄС проти РФ

Десятий пакет обмежувальних заходів ЄС щодо РФ міститиме нові заборони у торговельній галузі та додатковий контроль над експортом технологій до Росії, заявила голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Цей пакет загалом коштує 11 млрд євро. Ми, зокрема, пропонуємо обмеження щодо десятків електронних компонентів, використовуваних у російських армійських системах, таких як дрони, ракети, гелікоптери", - сказала глава ЄК у середу на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

"Уперше ми пропонуємо також запровадити санкції проти іранських операторів, зокрема пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції. Наш обов'язок зробити це, наш обов'язок накласти на них санкції", - заявила фон дер Ляєн.