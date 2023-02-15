Голова комітету Ради Бабак проти об'єднання Міносвіти з іншими міністерствами

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що Міністерство освіти і науки має залишатися окремим відомством.

"Наразі я не знаю. Я бачив різні варіанти об'єднання, приєднання до інших міністерств, варіант залишити окремим відомством. На чому саме зупиниться Кабінет Міністрів, мені невідомо. Але я вважаю, що об'єднувати Міносвіти з іншим міністерством не варто", - сказав Бабак в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи підпаде Міносвіти під реформу структури Кабінету Міністрів.

За його словами, теоретично Міносвіти можна об'єднати з Міністерством молоді та спорту, оскільки, окрім спорту вищих досягнень, весь інший спорт стосується системи освіти, а олімпійським спортом може опікуватися Національний олімпійський комітет.

"У 2010-х роках уже було Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, і треба подивитися, чому його потім роз'єднали, можливо, щось не спрацювало. А той, хто пропонує об'єднання з іншими міністерствами, не розуміє масштабу Міносвіти. Там понад 30 тис. різних суб'єктів: школи, садки, профтехи, виші – масштаб неймовірний. Я не уявляю, як його можна об'єднати, наприклад, із Мінкультури, де також десятки тисяч об'єктів. Крім того, це тотально різні речі", - зазначив він.

Бабак також заявив, що не знає жодної людини, яка могла б очолити такі гібридні міністерства.

"Я вважаю, що воно має залишатися окремим" – наголосив голова комітету.

Як повідомлялося, 2 грудня 2022 року Кабінет Міністрів регламентував створення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України шляхом об'єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій.

22 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що реформа структури Кабміну відбуватиметься покроково, у міру готовності рішень.