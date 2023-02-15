Події

08:30 15.02.2023

За добу в результаті обстрілів Донецької області загинув мирний житель, ще одну людину поранено

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За добу в результаті обстрілів Донецької області загинув мирний житель, ще одну людину поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинув мирний житель, ще один отримав поранення, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"За 14 лютого росіяни вбили 1 жителя Донбасу - у Костянтинівці. Ще 1 людина в області отримала поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі в середу.

Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

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