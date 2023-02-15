Події

08:13 15.02.2023

США уклали контракти на понад $520 млн на виробництво боєприпасів для України

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США уклали контракти на понад $520 млн на виробництво боєприпасів для України

США уклали контракти на понад $500 млн на виробництво артилерійських боєприпасів для України, постачання яких планують розпочати у березні, повідомляє Радіо Свобода.

"Армія США оголосила про укладання контрактів на $500 млн із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів для України", – сказано у повідомленні на сайті видання з посиланням на агентство AFP.

У ЗМІ уточнили, що замовлення отримали Northrop Grumman Systems та Global Military Products на тлі побоювань, що "Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів".

Постачання нових боєприпасів планується розпочати у березні. Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи підтримки безпеки України Пентагону.

 

 

 

Теги: #боєприпаси #україна_сша

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