США уклали контракти на понад $520 млн на виробництво боєприпасів для України

США уклали контракти на понад $500 млн на виробництво артилерійських боєприпасів для України, постачання яких планують розпочати у березні, повідомляє Радіо Свобода.

"Армія США оголосила про укладання контрактів на $500 млн із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів для України", – сказано у повідомленні на сайті видання з посиланням на агентство AFP.

У ЗМІ уточнили, що замовлення отримали Northrop Grumman Systems та Global Military Products на тлі побоювань, що "Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів".

Постачання нових боєприпасів планується розпочати у березні. Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи підтримки безпеки України Пентагону.