Події

22:02 14.02.2023

У боях у Донецькій області відбувається знищення російського потенціалу

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У боях у Донецькій області відбувається знищення російського потенціалу

У боях за Бахмут, Вугледар, Мар'їнку відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Ситуація на передовій, особливо в Донецькій та Луганській області, залишається вкрай важкою. Це буквально бої за кожен метр української землі. Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр, виграний там, – це захист усієї нашої держави. Кожен день, який наші герої вистояли у Бахмуті, Вугледарі, Мар'їнці та інших містах і громадах Донбасу – це скорочення російської агресії на тиждень", - сказав він.

За словами президента, "там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу. Усе, що ворог втратить на нашому Донбасі, він уже не зможе відновити. І це саме той потенціал російської агресії, від якого в керівництві держави-терориста очікували знищення всієї нашої України".

"Робимо все для того, щоб дати нашим воїнам більше зброї, більш далекобійну зброю й більшу потужність для наступу, що готуємо", - зазначив Зеленський.

 

 

Теги: #втрати #донецька #окупанти

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