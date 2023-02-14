Україна відкриє новий залізничний пункт контролю "Березине" на кордоні з Молдовою

Уряд України у вівторок ухвалив рішення про відкриття нового залізничного пункту контролю "Березине" через державний кордон України з Молдовою.

"Продовжуємо розвивати логістику у західному напрямку. Ухвалюємо розпорядження про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні з Молдовою. Йдеться про залізничну станцію "Березине", де нещодавно відновили рух поїздів", - зазначив на засіданні Кабінету Міністрів прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, цей маршрут є важливим для транспортних перевезень, зокрема українського зерна.

"Так створюємо альтернативні шляхи, щоб компенсувати втрати через російську часткову морську блокаду", - наголосив глава українського уряду.

Як уточнив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, ПК "Березине" буде відкритий з метою впорядкування діяльності міжнародного пункту пропуску "Серпневе 1" і цілодобово працюватиме для залізничного вантажного сполучення в період воєнного стану та 90 днів після нього.

Як повідомив цього тижня голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін, через прикордонні переходи з Молдовою з 24 лютого 2022 року залізничним транспортом було експортовано 397 тис. тонн українського зерна та імпортовано 363,6 тис. тонн нафтопродуктів.

За його даними, загалом за 2022 рік експорт у залізничному сполученні з Молдовою зріс у 1,5 раза до 2021 року - до 1,247 млн тонн, імпорт - у 3,3 раза, до 492 тис. тонн. Водночас залізничний транзит у 2022 році скоротився в 1,5 раза - до 1,373 млн грн, у результаті чого сумарно залізничні перевезення між Україною та Молдовою минулого року збільшились лише на 0,8% - до 3,112 млн тонн.