Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 35,4 тис. - Ердоган

Кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині сягнула 35 418, повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган у вівторок.

"Кількість загиблих унаслідок руйнівних землетрусів на півдні Туреччини досягла 35 418 осіб", - наводить слова президента агентство "Анадолу".

Раніше повідомлялося про 31 643 загиблих.

Також Ердоган повідомив, що наразі в лікарнях перебувають близько 13,2 тис. постраждалих від стихійного лиха. У зоні землетрусу працює близько 250 тис. держслужбовців. За словами президента, наступного місяця Туреччина розпочне будівництво 30 тис. будинків для тих, що залишилися без даху над головою.

Він заявив, що на заклик Туреччини про допомогу відгукнулися 100 країн, із них 84 відправили рятувальні команди та 61 – гуманітарну допомогу. Ердоган подякував усім за підтримку.

Також "Аль-Джазіра" повідомляє про понад 5,8 тис. загиблих у Сирії, отже, кількість жертв землетрусу в обох країнах перевищила 41,2 тис.

Землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині в ніч на 6 лютого, за ним була серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких становила 7,6. Цей землетрус спричинив серйозні руйнування та жертви і в сусідній Сирії.