Енергорегулятор зобов'язав ОСР здійснювати адресну розсилку авторизованим споживачам інформації про час та причини відключення е/е

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), зобов'язала операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) здійснювати адресне повідомлення авторизованим споживачам про розсилку актуальної інформації про час та причини відключення електроенергії.

Рішення регулятора закріплено постановою НКРЕКП "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року №349 (щодо забезпечення операторами систем адресного оповіщення споживачів про перерви електропостачання в результаті застосування заходів щодо обмеження споживання)", ухваленою на засіданні у вівторок.

Нацкомісія також зобов'язала ОСР надавати на своєму офіційному вебсайті інформацію про час початку та закінчення перерви електропостачання, а також актуальні графіки погодинного відключення об'єктів споживачів.

Крім того, додатково визначено вимоги до інформації, яка має міститись у повідомленні про час початку та очікуваного закінчення перерви електропостачання.

"Також електропостачальники зобов'язані забезпечити оповіщення споживачів про наявні можливі ресурси ОСР для отримання актуальної інформації про перерви електропостачання шляхом розміщення відповідної інформації: на власних офіційних вебсайтах, платіжних документах, за допомогою засобів електронного зв'язку тощо", - зазначили у комісії.

Крім того, регулятор рекомендував ОСР здійснювати адресне оповіщення споживачів про перерви в електропостачанні за допомогою засобів електронного зв'язку.

"Таке рішення регулятора має сприяти більшій поінформованості споживачів, а також забезпеченню дієвого контролю за дотриманням операторами систем розподілу принципів соціальної справедливості та недискримінації під час здійснення заходів щодо обмеження електропостачання споживачів", - наголосили у НКРЕКП.