Події

19:09 14.02.2023

Енергорегулятор зобов'язав ОСР здійснювати адресну розсилку авторизованим споживачам інформації про час та причини відключення е/е

2 хв читати
Енергорегулятор зобов'язав ОСР здійснювати адресну розсилку авторизованим споживачам інформації про час та причини відключення е/е

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), зобов'язала операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) здійснювати адресне повідомлення авторизованим споживачам про розсилку актуальної інформації про час та причини відключення електроенергії.

Рішення регулятора закріплено постановою НКРЕКП "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року №349 (щодо забезпечення операторами систем адресного оповіщення споживачів про перерви електропостачання в результаті застосування заходів щодо обмеження споживання)", ухваленою на засіданні у вівторок.

Нацкомісія також зобов'язала ОСР надавати на своєму офіційному вебсайті інформацію про час початку та закінчення перерви електропостачання, а також актуальні графіки погодинного відключення об'єктів споживачів.

Крім того, додатково визначено вимоги до інформації, яка має міститись у повідомленні про час початку та очікуваного закінчення перерви електропостачання.

"Також електропостачальники зобов'язані забезпечити оповіщення споживачів про наявні можливі ресурси ОСР для отримання актуальної інформації про перерви електропостачання шляхом розміщення відповідної інформації: на власних офіційних вебсайтах, платіжних документах, за допомогою засобів електронного зв'язку тощо", - зазначили у комісії.

Крім того, регулятор рекомендував ОСР здійснювати адресне оповіщення споживачів про перерви в електропостачанні за допомогою засобів електронного зв'язку.

"Таке рішення регулятора має сприяти більшій поінформованості споживачів, а також забезпеченню дієвого контролю за дотриманням операторами систем розподілу принципів соціальної справедливості та недискримінації під час здійснення заходів щодо обмеження електропостачання споживачів", - наголосили у НКРЕКП.

Теги: #відновлення #інформування #е_е

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:13 14.02.2023
Coreper створить спецгрупу з питань використання заморожених активів для відновлення України

Coreper створить спецгрупу з питань використання заморожених активів для відновлення України

20:23 10.02.2023
СБ виділив Україні $50 млн гранту на відновлення, половину отримає Держагентство відновлення

СБ виділив Україні $50 млн гранту на відновлення, половину отримає Держагентство відновлення

20:08 10.02.2023
Приватні клініки розраховують на відновлення сектора медичного страхування, незважаючи на його суттєве падіння через війну

Приватні клініки розраховують на відновлення сектора медичного страхування, незважаючи на його суттєве падіння через війну

19:31 06.02.2023
Задля прискорення відновлення інфраструктури Херсонської області прем'єр дав відповідні доручення

Задля прискорення відновлення інфраструктури Херсонської області прем'єр дав відповідні доручення

19:19 06.02.2023
На Київщині відновлено понад 6,4 тис. об'єктів, пошкоджених військами РФ, ще 3,7 тис. відновлено частково

На Київщині відновлено понад 6,4 тис. об'єктів, пошкоджених військами РФ, ще 3,7 тис. відновлено частково

09:30 04.02.2023
"ArcelorMittal Кривий Ріг" щодня втрачає від війни понад $ 1 млн, але вірить в Україну - віцепрезидент ArcelorMittal

"ArcelorMittal Кривий Ріг" щодня втрачає від війни понад $ 1 млн, але вірить в Україну - віцепрезидент ArcelorMittal

08:52 04.02.2023
Вранці сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури Одеської області, частина громад і Одеси без електропостачання

Вранці сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури Одеської області, частина громад і Одеси без електропостачання

19:05 02.02.2023
ЄК підтримує збільшення комерційних перетоків е/е між Європою та Україною – Шефчович

ЄК підтримує збільшення комерційних перетоків е/е між Європою та Україною – Шефчович

13:50 02.02.2023
Україні на відновлення у 2023 році потрібно $17 млрд - прем'єр

Україні на відновлення у 2023 році потрібно $17 млрд - прем'єр

16:20 01.02.2023
Японія виділила $170 млн на відновлення України

Японія виділила $170 млн на відновлення України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 35,4 тис. - Ердоган

Міністр оборони США за результатами "Рамштайн-9": У мене немає сьогодні оголошень на тему літаків

Сили оборони нанесли 9 ударів по місцях скупчення окупантів і по 3 складах боєприпасів за добу

Окупанти намагаються наступати на п'яти напрямках та активізували використання авіації - Генштаб ЗСУ

Глава Пентагону: Ми робитимемо все можливе, щоб забезпечити Україну боєприпасами у найкоротші терміни

ОСТАННЄ

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 35,4 тис. - Ердоган

"Нова пошта" повідомила про технічний збій

В ЄС буде створено робочу групу для вивчення можливості використання заморожених російських активів для відновлення України

Вечірня заявка на транзит газу через Україну на 15 лютого зросла на третину

Україна спростила ввезення БПЛА, прицілів, тепловізорів, засобів зв'язку та інших товарів військового призначення

Українські енергетики демонструють небачені до війни рекордні темпи ремонтів енергооб'єктів

Міністр оборони США за результатами "Рамштайн-9": У мене немає сьогодні оголошень на тему літаків

Сили оборони нанесли 9 ударів по місцях скупчення окупантів і по 3 складах боєприпасів за добу

Окупанти завдали 2 ракетних ударів по Україні та здійснили 25 обстрілів із РСЗВ за добу – Генштаб ЗСУ

У справі Укргазбанку повідомлено про підозру ще 10 фігурнатів – САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА