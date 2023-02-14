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18:54 14.02.2023

Міністр оборони США за результатами "Рамштайн-9": У мене немає сьогодні оголошень на тему літаків

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Міністр оборони США за результатами "Рамштайн-9": У мене немає сьогодні оголошень на тему літаків

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про відсутність новин на тему надання Україні винищувачів, але відзначив здійснення роботи із забезпечення українських сил необхідним для контрнаступу озброєнням.

"Щодо літаків. У мене немає сьогодні оголошень на тему літаків. Ми продовжимо працювати з Україною для забезпечення найважливіших критичних потреб. Знову ж таки, вони планують контрнаступ навесні. Залишилось декілька тижнів, і багато ще треба зробити", - сказав він на пресконференції за результатами засідання Контактної групи з оборони України у Брюсселі.

Глава Пентагону додав, що поки що США не спостерігають концентрації російських Повітряних сил для наступу, але відзначив великі можливості РФ у контексті наявних у них літаків.

"Саме тому нам потрібно зробити все можливе для максимального зміцнення української протиповітряної оборони. І останнім часом ви спостерігаєте результати цієї роботи. Але цього не достатньо. Ми продовжимо наші зусилля до нейтралізації загрози", - наголосив він.

За його словами, наразі ведеться робота над максимально швидким постачанням обіцяних систем в Україну.

"Ми докладаємо зусиль, щоб Україна могла себе захистити, якщо РФ активізує дії у повітрі", - запевнив він.

Також глава Пентагону наголосив, що США "нікого не зупиняли Польщу у питанні надання літаків".

Теги: #пентагон #літаки #остін

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