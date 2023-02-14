Події

18:45 14.02.2023

Сили оборони нанесли 9 ударів по місцях скупчення окупантів і по 3 складах боєприпасів за добу

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Сили оборони нанесли 9 ударів по місцях скупчення окупантів і по 3 складах боєприпасів за добу

Авіація Сил оборони протягом доби завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії вразили район зосередження живої сили, три склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

"З метою компенсування масштабних військових втрат росіян під час ведення бойових дій, на території полігону Кадамовський Російської Федерації в навчальному центрі проходять підготовку орієнтовно до двох бригад військовослужбовців російських окупаційних військ, із числа мобілізованих та "добровольців". Основна частина російських військовослужбовців проходить тритижневий курс підготовки. Окремі групи проходять двотижневий курс. В результаті відзначається низький рівень готовності до виконання завдань", - повідомляється у зведенні.

За даними Генштабу, з початку поточного року на території цього полігону підготовку рекрутів приватної військової компанії "Вагнера" не проводили. При цьому інструктори навчального центру залучаються для підготовки окупантів безпосередньо в районі ведення бойових дій.

 

Теги: #війна #зсу

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