Події

18:00 14.02.2023

Міллі: Я не бачу ознак того, що росіяни можуть знову атакувати Київ

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі каже, що наразі не бачить ознак того, що Росія знову нападе на Київ.

Про це він сказав у вівторок у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО після закінчення засідання Контактної групи з питань України, відповідаючи на відповідне запитання журналістів. "Що стосується Києва, я не говоритиму, які дані розвідки у нас є чи немає. Я просто скажу, що прямо зараз завжди є потенційна загроза, очевидно, що є загрози з повітря, загрози ракетних атак, Київ - столиця, і це - значний об'єкт війни. Ніколи не скидайте з рахунку можливості росіян атакувати Київ. Але наразі я не бачу жодних ознак цього", - сказав Міллі.

Коментуючи поточну ситуацію на полі бою, американський генерал зазначив, що лінія фронту "досить стабільна, навіть коли тривають бої". "Більшість з руху - це вперед і назад, переважно навколо Бахмута. Українці утримують, вони борються в обороні, росіяни, переважно група Вагнера, атакують. Я це охарактеризував би як бій на вимотування з дуже великими втратами, особливо з російського боку. Немає жодних фенсі маневрів, це прямі атаки, хвилі атак, багато артилерії з надзвичайно високим рівнем втрат у цьому конкретному районі. Як довго це триватиме - досить важко сказати", - описав він ситуацію.

При цьому Міллі не виключив, що так продовжуватиметься ще, оскільки він не вважає, що "українці впадуть". "Вони продовжуватимуть битися. Цій битві ми приділяємо особливу увагу і робимо все, щоб гарантувати, що українці мають усі можливості, щоб захищатися", - додав він.

Теги: #війна #міллі

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