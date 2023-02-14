Міллі: Я не бачу ознак того, що росіяни можуть знову атакувати Київ
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі каже, що наразі не бачить ознак того, що Росія знову нападе на Київ.
Про це він сказав у вівторок у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО після закінчення засідання Контактної групи з питань України, відповідаючи на відповідне запитання журналістів. "Що стосується Києва, я не говоритиму, які дані розвідки у нас є чи немає. Я просто скажу, що прямо зараз завжди є потенційна загроза, очевидно, що є загрози з повітря, загрози ракетних атак, Київ - столиця, і це - значний об'єкт війни. Ніколи не скидайте з рахунку можливості росіян атакувати Київ. Але наразі я не бачу жодних ознак цього", - сказав Міллі.
Коментуючи поточну ситуацію на полі бою, американський генерал зазначив, що лінія фронту "досить стабільна, навіть коли тривають бої". "Більшість з руху - це вперед і назад, переважно навколо Бахмута. Українці утримують, вони борються в обороні, росіяни, переважно група Вагнера, атакують. Я це охарактеризував би як бій на вимотування з дуже великими втратами, особливо з російського боку. Немає жодних фенсі маневрів, це прямі атаки, хвилі атак, багато артилерії з надзвичайно високим рівнем втрат у цьому конкретному районі. Як довго це триватиме - досить важко сказати", - описав він ситуацію.
При цьому Міллі не виключив, що так продовжуватиметься ще, оскільки він не вважає, що "українці впадуть". "Вони продовжуватимуть битися. Цій битві ми приділяємо особливу увагу і робимо все, щоб гарантувати, що українці мають усі можливості, щоб захищатися", - додав він.