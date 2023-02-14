Окупанти вивели на бойове чергування у Чорному морі один носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Російські окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море сім кораблів, із них один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом вісім ракет, повідомляється на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці у вівторок.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному - 10, із них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.

За добу прохід окупованою Керч-Єнікальською протокою здійснили 39 суден у бік Азовського моря (з них 13 рухалися з Босфору) і 11 суден у бік Чорного моря (з них шість суден продовжили рух у напрямку Босфору).