Кабмін призначив 5 заступників міністра внутрішніх справ

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок призначив п'ятьох заступників міністра внутрішніх справ, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

За його словами, заступниками міністра внутрішніх справ призначили Богдана Драп’ятого, Катерину Павліченко, Олексія Сергєєва, Василя Тетерю та Леоніда Тимченка. Державним секретарем міністерства призначено Інну Ящук.

Як повідомлялося, 10 лютого Кабмін звільнив п'ятьох заступників міністра внутрішніх справ.

7 лютого Верховна Рада призначила Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ.