Норвегія поставить Україні 12 танків, вісім з яких - Leopard 2

Влада Норвегії ухвалила рішення виділити Україні 12 танків різних типів, заявив глава норвезького Міноборони Бйорн Арільд Грам.

"Норвегія передасть Україні вісім танків Leopard 2 та до чотирьох танків спеціального призначення. Ми також виділяємо кошти на закупівлю боєприпасів і запасних частин", - йдеться в заяві Грама на сайті норвезького уряду.

Міністр зазначив, що війна в Україні наближається до критичної фази, і українці потребують своєчасної та суттєвої підтримки.

"Ми також сприятимемо навчанню українських танкістів у Польщі разом з іншими країнами-союзниками. Ця підтримка є важливим і таким необхідним внеском", - наголосив Грам.

Крім того, Норвегія запропонує 250 мільйонів норвезьких крон до фонду ЄС для України. Кошти буде спрямовано на закупівлю боєприпасів і запасних частин для Leopard 2.

Норвезький уряд нещодавно повідомив парламенту, що пакет підтримки для України на наступні п'ять років становитиме 75 млрд норвезьких крон.

Як повідомлялося, 26 січня Норвегія оголосила про свій намір вступити до "танкової коаліції" для України.

Раніше влада ФРН оголосила про рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2 і 178 танків Leopard 1. Водночас німецька влада надає союзникам дозвіл на те, щоб і вони також постачали в Україну танки Leopard 2.

Leopard 2 – основний бойовий танк бундесверу. Є також на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії, Нідерландів. Його експлуатують з 1979 року, має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. од. цього танка.