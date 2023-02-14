Coreper створить спецгрупу з питань використання заморожених активів для відновлення України

Комітет постійних представників (Coreper) країн ЄС створить спеціальну робочу групу щодо використання заморожених у ЄС активів для відновлення України.

В опублікованому проєкті порядку денного засідання Coreper на 15 лютого з'явився новий пункт: "Спеціальна робоча група з використання заморожених активів для підтримки відновлення України: заснування та мандат. Затвердження".

Як випливає із порядку денного, це затвердження відбудеться без обговорення.

При цьому в документі не уточнюється приналежність авуарів, про які йдеться. Проте останнім часом керівники інститутів ЄС неодноразово виступали з заявами, що йдеться про заморожені в Європейському Союзі російські активи. Водночас напередодні позачергового саміту ЄС 9 лютого високопосадовець повідомив журналістам, що лідери Євросоюзу в рамках обговорення допомоги Україні планували просунутися в питанні використання заморожених російських авуарів. Але йдеться, пояснив він, не про їх конфіскацію.

"Це режим санкцій, а не режим конфіскації. Режим санкцій означає, що ви можете використати гроші, але ви повинні їх повернути, коли зміниться політика", - сказав функціонер ЄС.

"Основне питання: де розміщуються ці активи?", - уточнив він, зазначивши, що ці кошти в сумі, що визначається приблизно 300 млрд євро, розподілені в різних фінансових структурах.

Відповідаючи на запитання, він підтвердив, що ці гроші не можуть бути витрачені безповоротно. "Що можна зробити - це використовувати їх. Отримати прибуток від 300 млрд євро і використати ці кошти для відновлення. (...) Така теорія. Але це має бути зроблено конкретно. Спочатку потрібно виявити ці кошти, отримати доступ до них, визначити механізм (використання)", - заявив представник ЄС.