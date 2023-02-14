На Чернівецькій митниці вилучено російські автозапчастини, їх передадуть ЗСУ – ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили на Чернівецькій митниці вантажівку із запчастинами до автомобілів російського виробництва, які зловмисники намагалися ввезти до України для продажу під виглядом китайських товарів, повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР за сприяння співробітників Чернівецької митниці виявили вантажівку із російськими автозапчастинами. Товар намагалися завезти до України для продажу", - йдеться у повідомленні ДБР у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією бюро, запчастини до автомобілів ВАЗ російського виробництва намагалися провезти під виглядом товарів із Китаю.

"Зокрема, правоохоронці виявили 800 коробок із радіаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, ковпачками, гайками, ручками до дверей тощо. Згідно із документацією, вартість вказаного товару складає майже 2,5 млн грн", - уточнюється в повідомленні.

У ДБР інформують, що працівники митниці складуть адміністративний протокол за порушення митних правил згідно зі ст. 483 Митного кодексу України, зловмисникам загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів.

"Весь товар вилучений. Він буде переданий Чернівецькій обласній військовій адміністрації, яка надалі має передати автозапчастини на потреби Збройних сил України", - наголошується в повідомленні.