Мінкультури у 2021 році отримало чотири звернення про можливі сексуальні домагання викладача університету ім. Карпенка-Карого Талашка

Міністерство культури та інформаційної політики України в 2021 році отримало чотири звернення про можливі сексуальні домагання з боку викладача Київського національного університету театру, кіно й телебачення ім. Карпенка-Карого, актора Володимира Талашка.

"До МКІП протягом 2021 року надійшло чотири листи щодо фактів можливого харамсенту в університеті. Всі листи (звернення) стосувалися одного викладача університету", - йдеться у відповіді Мінкультури на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У міністерстві уточнили, що одна із заявниць не була студенткою університету ім. Карпенка-Карого.

"Для перевірки достовірності інформації університет направив листи для розгляду отриманих скарг до Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві", - вкотре заявили в міністерстві.

Водночас у самому університеті ім. Карпенка-Карого заявили, що до Мінкультури надійшло лише два звернення, які було передано до вишу для розгляду.

"Інших, від зазначених вище двох звернень на адресу МКІП, університет (робоча група) не отримував, ці звернення стосувалися одного викладача", - йдеться у відповіді вишу на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

В університеті ім. Карпенка-Карого зазначили, що передали ці заяви до поліції.

Також там заявили, що протягом останніх п'яти років аналогічної чи схожої інформації університет не отримував.

Отже, в Міністерстві культури заявляють, що їм надійшло чотири звернення, в університеті ім. Карпенка-Карого заявляють, що їм було передано лише два, а сам виш жодних окремих звернень про факти харасменту з боку викладачів не отримував.

У свою чергу актриса Вікторія Муштей, яка однією з перших у 2021 році заявила про домагання Талашка, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", що вона, а також іще одна дівчина Юлія Бірзул зверталися до Мінкультури та вишу з заявами, проте "ні університет, ні міністерство, ні поліція не зв'язувалися з жодною із заявниць, а прохання бути присутніми на комісії (робочій групі вишу – ІФ) проігнорували".

Водночас у соціальних мережах Муштей також зазначала, що до поліції заяв за цими фактами не писала, обмежившись зверненнями до Мінкультури та університету ім. Карпенка-Карого.

Пізніше стало відомо, що Національна поліція не встановила обставин, які можуть свідчити про можливі сексуальні домагання.

Як повідомлялося, у 2021 році у ЗМІ з'явилася інформація, що викладача вишу, радянського та українського актора Володимира Талашка звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток.

Після цього, 9 серпня 2021 року, Мінкультури та інформполітики ініціювало службове розслідування у зв'язку з такими звинуваченнями, а також закликало керівництво університету сприяти оперативній та всебічній перевірці всіх наведених випускницями фактів. Згодом в університеті ім. Карпенка-Карого створили робочу групу з розслідування можливих звернень, пов'язаних із домаганнями, яка разом із Мінкультури передала Нацполіції напрацьовані матеріали. На лютий 2023 року ні міністерство, ні виш не отримували відповіді від правоохоронців на свої звернення.

У листопаді 2021 року стало відомо, що Талашко звільнився з вишу за власним бажанням.

У січні 2023 року Національна поліція повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", що не встановила обставин, які можуть свідчити про можливі сексуальні домагання до студентів з боку викладача у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, й у зв'язку з цим відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування не вносилися.