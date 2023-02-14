Події

07:24 14.02.2023

Війна в Україні забрала життя щонайменше 7199 цивільних, ще 11756 поранено

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 7199 цивільних, ще 11756 поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 12 лютого 2023 року склали 18955 цивільних (тижнем раніше – 18817), зокрема 7199 загиблих (7155), повідомило управління Верховного комісії з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується у документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2888 чоловіків, 1941 жінка, 226 хлопчиків та 180 дівчаток, тоді як стать 32 дітей та 1932 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 11756 поранених – 341 хлопчик та 253 дівчинки, а також 260 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 5 лютого було поранено 3 дітей.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані щодо місяців.

Згідно з ними, кількість загиблих у січні зменшилася до 178 зі 193 у грудні, проте перевищила показник листопада – 165, який був мінімальним з початку війни, а за 12 днів лютого він становив 59 осіб.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3382 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 717, у травні – до 476, у червні – до 377 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 по 28 лютого загинуло 364 особи, за серпень – 307, за вересень – 332, за жовтень – 289.

Кількість поранених у січні – 519 – стала мінімальною від початку війни: у грудні їх було 611, у листопаді – 529. У жовтні кількість поранених скоротилася до 786 з 933 у вересні, коли воно виявилося вищим за показник серпня – 894 і трохи нижче за показники попередніх : липень – 1100, червень – 1030, травень – 1021. У квітні та березні було поранено відповідно 1255 та 2416 осіб.

Згідно зі зведенням, у лютому від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 54 особи та ще 187 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних пережитків війни померло 5 і було поранено 17 осіб (8% від загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у лютому припало 90% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 5 лютого, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

 

 

Теги: #оон #жертви #війна

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