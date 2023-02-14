Події

07:00 14.02.2023

Через відсутність металевих жетонів із особистим номером російських окупантів зобов'язують носити гільзу з інформацією про себе у нагрудній кишені

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Через відсутність металевих жетонів із особистим номером російських окупантів зобов'язують носити гільзу з інформацією про себе у нагрудній кишені

Через відсутність металевих жетонів із особистим номером російських окупантів зобов'язують носити гільзу з інформацією про себе у нагрудній кишені, повідомляє Генеральний штаб України.

"Через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, особовий склад підрозділів 20-ї армії, що діють у Луганській області, керівництво зобов’язало носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній. На цьому клаптику кожен російський окупант повинен зазначити інформацію про себе, особистий номер, тощо", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #генштаб #ідентифікація #окупанти

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