Зеленський наголошує на важливості зміцнення відносин з регіоном Південно-Східної Азії

Президент України Володимир Зеленський вважає за важливе для країни мати змістовні відносини з усім регіоном Південно-Східної Азії та з кожною державою цього регіону.

У відеозверненні в понеділок він, зазначивши телефонну розмову з президентом Філіппін, сказав, що "українська дипломатія має чітке завдання – вийти у всі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена, зробити Україну та українські інтереси зрозумілими всім тим державам і народам, якими ми поки що не маємо стабільних зв'язків".

"Це стосується як азіатських напрямів, так і Африки та Латинської Америки", - наголосив він.