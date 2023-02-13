"ДТЕК" за останні 10 днів ліквідував понад 800 аварій в електромережах на Одещині

206 аварійних бригад "ДТЕК" починаючи з 4 лютого 2023 року усунули 10 аварій на високовольтних мережах, 67 – на лініях середньої напруги та 760 – на мережах низької напруги в Одеській області.

"Водночас ситуація в регіоні залишається складною через мережеві обмеження на устаткуванні "Укренерго", які почали діяти після масштабної аварії на підстанції 4 лютого", - повідомив енергохолдинг у телеграмі в понеділок увечері.

У зв'язку з цим на Одещині нині застосовуються графіки стабілізаційних відключень, незважаючи на відсутність дефіциту.

"Зараз енергетики ДТЕК допомагають "Укренерго" ремонтувати пошкоджене обладнання, щоб якнайшвидше усунути мережеві обмеження на Одещині", - зазначили в компанії.