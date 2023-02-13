Події

20:57 13.02.2023

Єрмак провів засідання робочої групи зі створення трибуналу щодо агресії проти України

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Єрмак провів засідання робочої групи зі створення трибуналу щодо агресії проти України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів засідання робочої групи з розробки питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Як повідомляється на сайті глави Української держави у понеділок увечері, у зустрічі взяли участь заступники керівника Офісу президента Андрій Смирнов та Андрій Сибіга, а також посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич.

Єрмак заявив, що більшість країн-союзників підтримують ініціативу України. "Сьогодні практично всі вони говорять про те, що готові взяти участь у створенні трибуналу. Ми обговорюємо вже не ймовірність самої ідеї, а конкретні механізми створення", – сказав він.

Смирнов наголосив, що для України прийнятні два з трьох можливих сценаріїв створення трибуналу.

Щоб переконати партнерів підтримати необхідний Україні сценарій створення трибуналу, за словами Андрія Єрмака, необхідно підготувати конкретні пропозиції, які можна буде представляти на міжнародних майданчиках. "Під кожну країну треба знаходити свій рецепт. До кожної країни треба знайти ключик", – переконаний він.

Смирнов повідомив, що наприкінці січня у Празі відбулося засідання Core Group, на якому представники понад 20 країн обговорили подальші кроки щодо створення спецтрибуналу, а на майданчику Євроюсту триває робота над проведенням міжнародного саміту з питань відповідальності за злочин агресії в Україні, що має стати основою для систематизації доказів із метою формулювання обвинувачення у скоєнні злочину агресії.

Теги: #трибунал #робоча_група #офіс_президента

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