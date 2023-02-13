Події

19:56 13.02.2023

Першим заступником міністра оборони може стати військовий у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала

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Першим заступником міністра оборони може стати військовий у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким військовослужбовець у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала може бути призначений на посаду першого заступника міністра оборони України.

Відповідний указ №76/2023 про внесення змін до виданих раніше указів про перелік посад, які можуть обіймати військовослужбовці Збройних сил України, глава держави підписав 13 лютого.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України також має внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО.

Указ набуває чинності з дня опублікування.

Теги: #указ #міноборони #кадри

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