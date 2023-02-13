Події

18:20 13.02.2023

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії подальшу співпрацю

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Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії подальшу співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок телефонну розмову із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Подякував за новий оборонний пакет, який зміцнить нас на землі, у небі й на морі. Вдячний і за вагомий 5-річний пакет допомоги, що готується до затвердження в Норвегії. Обговорили нашу подальшу співпрацю. Разом до перемоги", - написав Зеленський у своєму телеграмі.

 

Теги: #норвегія #зеленський

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