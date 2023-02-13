Події

18:16 13.02.2023

Резніков вніс кандидатури на нових заступників на погодження, імен не назвав

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Резніков вніс кандидатури на нових заступників на погодження, імен не назвав

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про внесення документів на узгодження своїх нових заступників, при цьому не назвавши їхніх імен.

"Хочу поінформувати про низку актуальних рішень, які стосуються кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони для підвищення ефективності роботи. Будуть нові заступники міністра. Відповідні документи на погодження я вже подав", - написав Резніков у фейсбуці у понеділок увечері.

 

Теги: #міноборони #кадри

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