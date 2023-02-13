Столтенберг: Неякісність військ Росія компенсує їхньою кількістю, і темпи витрат боєприпасів в Україні перевищують нинішні темпи виробництва, їх треба нарощувати

Низьку якість військ Росія компенсує їхньою кількістю, що, в свою чергу, зумовлює той факт, що темп витрати українською армією боєприпасів перевищує темп їх виробництва, тому виробництво необхідно нарощувати, констатує генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Реальність, яку ми бачимо, полягає в тому, що наступ уже почався, тому що ми бачимо, що Росія і президент Путін робить зараз: він посилає тисячі і тисячі військ і зазнає величезних втрат. Нестачу Росії намагається компенсувати кількістю... У росіян більше війська. Для мене це лише наголошує на значущості часу. Ми терміново маємо надати Україні більше зброї. Що швидше ми доставимо цю зброю, боєприпаси, запасні частини, пальне на український фронт, то більше життів вдасться врятувати, і тим краще ми сприятимемо пошуку мирного рішення за столом переговорів", - сказав він у понеділок у Брюсселі на пресконференції.

Столтенберг також розповів, що війна в Україні споживає величезну кількість боєприпасів та виснажує запаси союзників. "Нинішні темпи витрачання боєприпасів в Україні у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва, що створює навантаження на нашу оборонну промисловість. Наприклад, час очікування великокаліберних боєприпасів збільшився з 12 до 28 місяців. Замовлення, розміщені сьогодні, будуть доставлені лише через два з половиною роки. Тому нам потрібно нарощувати виробництво та інвестувати у наші виробничі потужності", - зазначив генсек альянсу.

За його словами, НАТО щойно завершило позачергове обстеження запасів боєприпасів та має намір збільшити цілі щодо запасів боєприпасів у рамках Процесу оборонного планування НАТО. "Ми маємо більше виробляти, щоб постачати достатню кількість боєприпасів Україні та водночас гарантувати, що у нас є достатньо боєприпасів, щоб захищати всіх союзників у НАТО. Це також демонструє важливість збільшення витрат на оборону", - додав Столтенберг.

Геснсек знову зазначив, що "немає ознак того, що президент Путін готується до миру, до переговорів про мирну угоду, яка б поважала суверенітет та територіальну цілісність України". "Ми бачимо, що Путін і Росія все ще хочуть контролювати Україну. Тому ми маємо зробити так, щоб Україна перемогла як суверенна держава. Я не розмірковуватиму про те, що президент Путін зробить 24 лютого (дата початку війни у 2022 році). Більше важливо, що ми бачимо, як вони відправляють все більше військ, більше зброї, більше можливостей, щоб придушувати українців, і ми бачимо, як українці здатні чинити опір та вистояти проти російської агресії", - сказав він.