Столтенберг закликав прискорити постачання військової допомоги Україні

На майбутній зустрічі міністрів оборони країн НАТО 14-15 лютого у Брюсселі обговорюватимуться шляхи подальшої підтримки Києва, повідомив генеральний секретар північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні зустрічі у понеділок.

"Необхідно терміново надати Україні більше озброєння", – заявив він.

На переконання Столтенберга, що швидше буде здійснено постачання, то більше ми підтримаємо зусилля з пошуку мирного вирішення цієї ситуації шляхом переговорів.

Крім того, генсек НАТО заявив про необхідність нарощувати виробництво озброєння і це питання стане однією з тем майбутньої зустрічі.

"Нам потрібно нарощувати виробництво та інвестувати у нього", - сказав він.

"Міністри зосередять увагу на тому, як збільшити наші виробничі потужності у сфері оборони та заповнити арсенали", - зазначив Столтенберг.

За його словами, ситуація навколо України призвела до скорочення запасів озброєнь НАТО і нинішні потреби українських військових у зброї багаторазово перевищують виробничий потенціал альянсу.

За його словами, НАТО щойно провела термінову ревізію своїх арсеналів. Водночас, зазначив Столтенберг, низка країн альянсу, включно з США та Францію, вже уклали з оборонною індустрією довгострокові контракти на постачання озброєння. "Замовлення на зброю, зроблені сьогодні, виконають лише за два з половиною роки", - пояснив генсек.

Столтенберг заявив, що учасникам альянсу необхідно збільшувати витрати на оборону для підтримки всіх програм блоку. "Вся наша робота вимагає постійного збільшення видатків на оборону. Міністри оборони обговорять проблему підтримки та збільшення рівня видатків на оборону в альянсі", - сказав він.

"Вісім років поспіль ми збільшуємо витрати. Я очікую, що ми й надалі збільшуватимемо оборонні витрати цього року", - зазначив Столтенберг.