Зеленський представив колективу МВС міністра Клименка

Президент України Володимир Зеленський представив колективу МВС міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Він знає, як і що потрібно робити, щоб Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС, Державна прикордонна служба, Міграційна служба та весь колектив МВС продовжили ефективно працювати та боротися за нашу державу", - сказав він.

"Серед головних завдань Ігоря Володимировича – довіра й повага. Щоб наші діти довіряли українським поліцейським і самі хотіли ставати поліцейськими, нацгвардійцями, рятувальниками, прикордонниками. Щоб наші громадяни поважали Міністерство внутрішніх справ. І щоб "Гвардія наступу", яка нині формується, стала міцним елементом наших сил оборони та безпеки", - заявив президент.