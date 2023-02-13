Події

13:09 13.02.2023

В Україні заочно судитимуть окупаційного міністра охорони здоров'я Криму

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В Україні заочно судитимуть окупаційного міністра охорони здоров'я Криму

Завершено спеціальне досудове розслідування та направлено на розгляд до суду справу за обвинуваченням міністра охорони здоров'я окупаційної влади АР Крим, повідомляє прокуратура автономії.

"Прокуратура АР Крим та м. Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт стосовно окупаційного міністра охорони здоров’я Республіки Крим. Встановлено, що обвинувачуваний організував забезпечення необхідним медичним обладнанням, лікарськими засобами та спеціальним автотранспортом російські військові формування, які беруть участь у війні проти України", - йдеться у повідомленні прокуратури Криму на сторінці у фейсбуці в понеділок.

За інформацією прокуратури, глава окупаційного відомства всіляко підтримує збройну агресію РФ проти України та підлаштовує роботу системи охорони здоров’я до потреб російських військових.

У повідомленні уточнюється, що після окупації півострова обвинувачуваний обіймав різні посади в незаконно створених окупаційних органах влади: головного лікаря Судакської міської лікарні, "першого заступника міністра охорони здоров'я РК", а в липні 2022 року він добровільно обійняв посаду "міністра охорони здоров'я".

Дії окупаційного "міністра" кваліфіковано за статтею про колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Спеціальне досудове розслідування проводило ГУ СБУ в Криму.

Теги: #крим #міністр

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