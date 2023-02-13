Події

10:24 13.02.2023

Данія передала Україні всі свої САУ Caesar

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Данія передала Україні всі свої САУ Caesar

Данія передала українській армії усі самохідні артилерійські установки французького виробництва Caesar, якими володіла, повідомляє Міністерство оборони України.

"Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи", – наголошується у повідомленні у твіттері.

Як повідомлялося, уряд Данії погодив передання САУ Caesar 19 січня. Згідно з ухваленим рішенням, Україна отримала 19 гаубиць. При цьому наголошувалося, що передання САУ Україні призведе до затримки розгортання 1 бригади Данії, тому данський уряд розглядає можливість запуску швидкого придбання нових озброєнь.

Теги: #україна #данія #caesar

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