Черговий літаючий об'єкт збитий американськими ВПС на кордоні з Канадою

Прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер повідомив, що винищувачем F-16 американських ВПС над озером Гурон на кордоні з Канадою було збито черговий літаючий об'єкт.

"Сьогодні (у неділю – ІФ-У) о 14:42 за східним часом США (21:42 за Києвом) за розпорядженням президента Байдена та на основі рекомендацій міністра оборони Остіна (...) винищувач F-16 зробив пуск ракети AIM9x та успішно збив повітряний об'єкт, що летів на висоті приблизно 6 тис. м у повітряному просторі США над озером Гурон у штаті Мічиган", - йдеться у заяві.

Райдер зазначив, що об'єкт не оцінювався як несучий військову загрозу чомусь на землі, але становив загрозу безпеці польотів, крім того, він "мав потенційні можливості для ведення спостереження".

За словами генерала, об'єкт було виявлено в неділю вранці і за ним велося "візуальне та радіолокаційне стеження".

Нинішній об'єкт став четвертим, збитим над територіями США та Канади: раніше два були знищені біля узбережжя Південної Кароліни та над Аляскою, один – у повітряному просторі Канади над Юконом.

Щонайменше перший із них, за твердженням Пентагону, був розвідувальним. Його поява в повітряному просторі США призвела до дипломатичного скандалу між двома країнами, держсекретар США Ентоні Блінкен навіть відклав візит до Пекіна, що планувався на початок лютого, обвинувативши Китай у "порушенні суверенітету" Сполучених Штатів.

Китайська сторона заявила, що аеростат був метеозондом, і пояснила його появу над територією США форс-мажорними обставинами. Після того, як аеростат був збитий, Пекін висловив офіційний протест, а міністр оборони КНР Вей Фенхе відмовився від розмови з головою Пентагону Ллойдом Остіном.