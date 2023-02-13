У неділю окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

Протягом неділі російські окупанти здійснили обстріл Есманьської, Юнаківської, Краснопільської та Зноб-Новгородської громад, було зафіксовано понад 50 прильотів, повідомляє Сумська ОВА у телеграм-каналі.

Есманьську громаду противник обстріляв із мінометів, зафіксовано 28 прильотів. Внаслідок цього пошкоджено приміщення кафе в одному із сіл. Близько 14.00 ворог знову обстріляв громаду, 4 прильоти.

Також обід окупанти обстріляли з міномета Зноб-Новгородську громаду, 1 приліт.

Краснопільську громаду ворог обстріляв із артилерії, зафіксовано 9 прильотів.

По Юнаківській громаді агресор бив із мінометів, було 3 прильоти після 14.00, а після 18.00 – ще 7 прильотів.