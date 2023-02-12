Події

19:46 12.02.2023

Українські рятувальники обстежили 224 зруйновані будівлі в Туреччині, розібрали 94 завали

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Українські рятувальники обстежили 224 зруйновані будівлі в Туреччині, розібрали 94 завали

Український зведений загін рятувальників від початку пошукових робіт у Туреччині в районах землетрусу обстежив 224 зруйновані будівлі, розібрав 94 завали, надав медичну допомогу 4 постраждалим, деблокував тіла 12 загиблих, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні до проведення пошукових робіт і ліквідації наслідків землетрусу активно залучалася працююча в Туреччині важка техніка ДСНС. Загалом від початку робіт пошуково-рятувальними групами зведеного загону ДСНС обстежено 224 зруйновані будівлі та споруди, розібрано 94 завали, надано медичну допомогу 4 особам, деблоковано тіла 12 загиблих", - інформує ДСНС у телеграм-каналі в неділю.

Як повідомляє ДСНС, українські рятувальники відпрацьовують виділені ним сектори, використовуючи весь спектр сучасного обладнання та техніки, які привезли із собою.

Загалом на ліквідацію наслідків потужного землетрусу в Туреччині від України направлено 87 фахівців особового складу, 18 од. техніки та 10 пошуково-рятувальних собак. Групи мають супутникові термінали Starlink, дрони, техніку та все необхідне обладнання для виконання завдань на місці пошуково-рятувальної операції.

 

 

 

Теги: #допомога #туреччина

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