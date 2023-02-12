У ДТП у Львівській області загинули чотири людини

Чотири людини загинули минулої ночі в ДТП у місті Жовква, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася о 00:45 на вулиці Равській у Жовкві. Водій автомобіля "Ауді", 28-річний житель Львівської області, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб врізався в огорожу, а потім в'їхав у стіну житлового будинку.

Унаслідок ДТП водій автомобіля і троє його пасажирок, всі жительки Львівської області, загинули на місці аварії.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).