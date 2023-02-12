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10:24 12.02.2023

Невдачі росіян під Вугледаром ще більше підірвали віру прихильників війни в РФ в те, що їхня армія здатна на новий наступ - ISW

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Невдачі росіян під Вугледаром ще більше підірвали віру прихильників війни в РФ в те, що їхня армія здатна на новий наступ - ISW

Повідомлення про тактичні невдачі російських сил у районі Вугледара Донецької області, ймовірно, ще більше послабили віру росіян, які є прихильниками війни, в те, що російські армія здатна почати велику наступальну операцію, йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що один із т.зв. російських "воєнкорів" висловив свою оцінку, що російський наступ з метою захоплення Вугледара, ймовірно, досяг кульмінації після того, як в мережі з'явилося відео того, як українські війська знищують безладну колону російських механізованих військ у зазначеному районі.

"Російські воєнкори скористалися цими кадрами, щоб розкритикувати російське військове командування за повторення тих самих невдач, які переслідували російських військових протягом всієї війни в Україні, а один відомий воєнкор заявив, що подібні інциденти ілюструють нездатність російської армії вести наступ по всьому Донецькому фронту", - йдеться у звіті.

Водночас аналітики переконані, що українські військові чиновники і російські націоналісти применшують здатність Росії почати широкомасштабний наступ у Донецькій області при нинішньому стані російських збройних сил.

"Диспропорція між обмеженими, але значними російськими успіхами в районі Бахмута і відсутністю значущих успіхів в інших районах України може підтверджувати спостереження воєнкорів і української сторони про те, що російські сили не здатні забезпечити швидке просування за допомогою традиційної механізованої маневреної війни", - зазначають в Інституті.

Там також повідомляють, що засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається врятувати свій вплив у Росії, в той час як Кремль продовжує обмежувати його владу і вплив його ПВК на полі бою.

"Кремль продовжує гасити зірку Пригожина, позбавляючи його права вербувати у в'язницях і націлюючись на його вплив в інформаційному просторі", - наголошують аналітики.

А щодо ситуації на полі бою, то в Інституті повідомляють, що російські окупанти намагаються здійснювати наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна, а також на кількох напрямках у Донецькій області. Крім того, російська окупаційна влада, ймовірно, осушує Каховське водосховище на північ від окупованої Запорізької області.

Українська армія успішно відбила атаки загарбників на декількох напрямках, а українські партизани підірвали автоматизований залізничний диспетчерський пункт у районі Щастя Луганської області на ділянці залізничного сполучення між Щастям і Старобільськом.

Теги: #війна #звіт #isw

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