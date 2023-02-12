Події

09:24 12.02.2023

Зенітники ЗС України в суботу ввечері знищили чотири дрони-камікадзе Shahed-136/131

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Зенітники ЗС України в суботу ввечері знищили чотири дрони-камікадзе Shahed-136/131

Зенітники ракетних підрозділів повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України ввечері в суботу, 11 лютого, знищили 4 ударні дрони-камікадзе "Shahed-136/131".

Як зазначається в неділю в телеграм-каналі Повітряних Сил, увечері 11 лютого 2023 року російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру України боєприпасами, що баражирують, на південно-східному напрямку. Пуски "шахедів" здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря.

"З 18.40 до 21.30 силами та засобами зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України знищено 4 ударні дрони-камікадзе "Shahed-136/131", – сказано в повідомленні.

Крім того, у цьому напрямку було знищено БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

 

 

 

Теги: #зсу #знищення #дрони

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