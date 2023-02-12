На Львівщині затримали наркодилера, який щомісяця робив близько 10 тис. "закладок"

На Львівщині затримали 21-річного мешканця Трускавця, який налагодив збут наркотичних засобів та психотропних речовин у регіоні, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Під час огляду його речей поліцейські виявили розфасовані закладки з Альфа-PVP та канабісом. У процесі слідчих дій за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили розфасовану в сліп-пакети психотропну речовину "LSD", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що зловмисник працював закладником на інтернет-магазин із продажу наркотичних засобів та психотропних речовин та збував заборонені речовини на території Львівської області. Оплату зловмисник отримував у криптовалюті.

Речові докази було вилучено та направлено на проведення експертних досліджень, їхня орієнтовна вартість за цінами "чорного" ринку – майже 200 тисяч гривень.

Чоловіка було затримано, йому повідомлено про підозру за ч.1 ст.307 (незаконне провадження, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Трускавецький міський суд обрав йому запобіжний захід - утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 214 тис. грн. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Поліцейські продовжують заходи щодо встановлення власників нарколавки та ймовірних спільників підозрюваного.